Alpe d’HuZes haalt ruim 17 miljoen euro op voor kankeronderzoek

Erik Jutstra, voorzitter van Alpe d’HuZes, noemt de eindstand van 17.022.738 euro „boven verwachting.” Vorig jaar leverde het evenement 16,2 miljoen euro op, maar in dat bedrag zijn ook de opbrengsten uit de twee coronajaren meegeteld, toen de beklimming in Frankrijk niet kon doorgaan. In 2019, de laatste ’normale’ editie, werd 11,8 miljoen euro opgehaald. „Daarom ben ik zo ontzettend blij met het bedrag van dit jaar”, zegt Jutstra. Al het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Het startschot voor de beklimming van de beruchte berg werd om 04.30 uur gegeven in het plaatsje Le Bourg d’Oisans. Vanaf daar begonnen de 5000 deelnemers aan de 14 kilometer lange tocht naar de finish op bijna 1800 meter hoogte. De route telt 21 haarspeldbochten en de deelnemers moesten bijna 1100 hoogtemeters overbruggen. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen.

Sinds de eerste editie van Alpe d’HuZes in 2006 is er al ruim 208 miljoen euro opgehaald, waarmee 313 onderzoeken zijn gefinancierd.