Live: Knoops wil aanhouding Wilderszaak

Knoops wil dat vier nieuwe getuigen worden gehoord over de politieke invloed die toenmalig minister Opstelten uitoefende op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Ook wil hij de uitspraak afwachten in een procedure die RTL aanspande bij de bestuursrechter om stukken te krijgen waaruit die politieke beïnvloeding zou kunnen blijken.

Volgens Knoops is de laatste maanden duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie zowel de rechtbank als het gerechtshof op het verkeerde been heeft gezet door steeds vol te houden dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.

Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. „Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”

Nieuwe informatie

Na die getuigenverhoren dook nieuwe informatie op. Zo verklaarde een anonieme ambtenaar die in 2011 op het ministerie van Veiligheid en Justitie werkte, dat hij een gesprek afluisterde tussen Opstelten en de secretaris-generaal van het departement, Joris Demmink. De minister zei tegen zijn topambenaar dat Wilders moest worden vervolgd „omdat hij ons voor de voeten loopt.”

Knoops noemt dat ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen. De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen uit vrees voor represailles.

Dat er ondanks de ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef ook nog dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. TGegen het hof: „U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”

Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter in een andere procedure een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.

Topambtenaren

Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.

Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.

De verdediging wil met de verklaringen van de nieuwe getuigen betogen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in de vervolging van de PVV-leider. Het OM zou de rechters verkeerd en onvolledig hebben geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces, aldus Knoops.

Geert Wilders werd in december 2016 door de rechtbank Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf opgelegd.