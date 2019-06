Wilders boos in strafzaak: ’Dit is Zimbabwe’ (live)

Dat strafproces is politiek gemotiveerd om hem als politicus uit te schakelen, daarvan is Geert Wilders overtuigd. Aan het eind van urenlange debatten tussen zijn advocaat en het Openbaar Ministerie zei Wilders dat zijn proces ,,een grote schande en een smet op de rechtsstaat is. Ik heb slechts een vraag gesteld die de helft van Nederland met ‘ja’ zou beantwoorden.”

Wilders noemde het op z’n minst opvallend dat premier Rutte in november-december 2011 vroeg hem niet voor de voeten te lopen tijdens onderhandelingen met de oppositie. Dat was in de periode dat de PVV deel uitmaakte van een gedoogconstructie die kort erna misliep. Met de val van het kabinet als gevolg.

Anonieme ambtenaar

Het kan volgens Wilders bijna geen toeval zijn dat in diezelfde periode een anonieme ambtenaar op het ministerie van justitie een gesprek afluisterde tussen toenmalig minister Opstelten en secretaris-generaal Joris Demmink, waarin Opstelten dezelfde woorden gebruikte als partijgenoot Rutte: ,,Wilders moet worden vervolgd omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.”

Advocaat Geert-Jan Knoops wil die anonieme ambtenaar als getuige laten horen, maar het OM ziet dat niet zitten. Een verband tussen die opmerking in 2011, en de beslissing om Wilders te vervolgen voor zijn Minder Marokkanenuitspraken drie jaar later valt volgens het OM niet aan te tonen. Bovendien zeiden de advocaten-generaal dat ze de anonimiteit van de getuige niet willen garanderen. ,,Daarmee jaagt het OM de getuige weg. Dat is Zimbabwe”, vond een boze Wilders.

De verdediging van Wilders wil dat het hof in ieder geval besluit om het hoger beroep aan te houden om naast de anonieme ambtenaar, nog drie andere ambtenaren als getuigen te kunnen horen over de vermeende beïnvloeding van het OM door minister Opstelten.

Ook wil hij de uitspraak afwachten in een procedure die RTL aanspande bij de bestuursrechter om stukken te krijgen waaruit die politieke beïnvloeding zou kunnen blijken.

Volgens Knoops is de laatste maanden duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie zowel de rechtbank als het gerechtshof op het verkeerde been heeft gezet door steeds vol te houden dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.

Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. ,,Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”

Knoops noemt de verklaringen van de anonieme ambtenaar ,,ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen.” De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen , onder meer uit vrees voor represailles van tegenstanders van het gedachtegoed van de PVV.

Dat er ondanks eerdere ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. Tegen het hof: ,,U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”

Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.

Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.

Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.

Uiteindelijk is de verdediging erop uit dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging van Wilders. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops heeft het OM de rechters verkeerd en onvolledig geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces.

Het OM ziet geen enkele aanwijzing voor politieke beïnvloeding en vindt dat de zaak gewoon kan doorgaan. Volgens advocaat-generaal Van Roessel is er niets verdachts aan de twee overleggen die de minister en de top van het OM met elkaar hadden in april en september 2014. Dat waren reguliere, periodieke gesprekken waarin de minister werd geïnformeerd over zaken die zijn ministeriële verantwoordelijkheid kunnen raken, aldus de AG. ,,Zodat Opstelten die niet eerst via de krant zou lezen.”

Van Roessel benadrukte dat het OM de beslissing om Wilders te vervolgen zelfstandig nam, en daarover Opstelten slechts informeerde.

Geert Wilders werd in december 2016 door de rechtbank Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf opgelegd.