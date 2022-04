Premium Het beste van De Telegraaf

Kostuumdrama als toverdrank voor grimmige tijden Downton Abbey opent weer zijn deuren

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Van links naar rechts: de acteurs Harry Hadden-Paton als Herbert Pelham, Laura Carmichael als Lady Edith, Tuppence Middleton als Lucy Smith en Allen Leech als Tom Branson. Ⓒ Focus Features

De oprijlaan is aangeharkt, de kostuums zijn gestreken en het tafelzilver opgepoetst. En dus kunnen bewoners en personeel van landhuis Downton Abbey hun fans vanaf donderdag weer verwelkomen in een nieuw filmavontuur, Downton Abbey: A new era. We spraken Julian Fellowes, de bedenker en schrijver van het succesvolle drama. „Het is magisch als ik een zin die ik in bad heb verzonnen op het witte doek terughoor.”