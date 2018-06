OM reageert op oproep vader Anne Faber

“Bij uitspraken in strafzaken in hoger beroep zijn drie raadsheren betrokken en zij komen tot hun oordeel na rijp beraad. Na het uitspreken van een vonnis of arrest wordt door de (zaaks) rechters of raadsheren geen verdere toelichting gegeven op een zaak, ook niet achteraf,’’ aldus het Openbaar Ministerie.

Verantwoordelijk

De moord op Anne Faber had voorkomen kunnen worden. Dat is de overtuiging van haar vader, Wim Faber. Hij houdt het gerechtshof dat in 2012 de vermoedelijke dader Michael P. na een gruwelijke dubbele verkrachting een lagere gevangenisstraf oplegde en geen tbs met dwangverpleging, verantwoordelijk voor de dood van zijn dochter.

