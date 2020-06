Chinese multimiljardair ontvoerd, zoon ontsnapt en zwemt naar politie

Xiangjian is oprichter van het bedrijf Midea, dat elektrische apparaten produceert, en is goed voor meer dan 24 miljard dollar en staat daarmee op plek 45 van de Forbes-lijst met rijkste mensen wereldwijd. Dit weekend werd hij in zijn huis in het Chinese Foshan door vijf mensen tegen zijn wil vastgehouden.

De politie is terughoudend met het geven van veel meer informatie. Rond 17.30 uur zou er een melding bij de politie gemaakt zijn over de gijzeling. Er gaan geruchten dat de ontvoerders explosieven bij zich hadden, maar dat wil de politie niet bevestigen. Evenals dat het om Xiangjian gaat, maar de zakenman bedankte zelf via het Twitteraccount van zijn bedrijf de politie.

De heldenrol was voor zijn zoon He Jianfeng. Niemand raakte gewond.