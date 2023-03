Stationschef opgepakt na treinongeluk in Griekenland

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk tussen een vrachttrein en een passagierstrein met ruim 350 mensen aan boord precies heeft kunnen gebeuren. Er was wel een dubbel spoor op het traject van de botsing, maar daar maakten de twee treinen geen gebruik van. Het lijkt erop dat er een menselijke fout is gemaakt bij de verkeersleiding, waardoor ze op hetzelfde spoor op elkaar botsten.

Een werknemer van het Griekse spoor zegt tegen de krant Kathimerini dat er al langer problemen zijn met de veiligheidsmaatregelen die dit soort ongelukken hadden moeten voorkomen. Hij zegt dat de automatische seinen al een tijd niet werken en dat de veiligheid dus alleen door mensen moet worden gecontroleerd. Vakbonden zouden al sinds 2018 vragen om een nieuw bedieningssysteem.

Uit woede over het drama heeft een overkoepelde beweging van uiterst linkse groepen, Antarsya, opgeroepen tot een betoging voor het hoofdkantoor van Hellenic Train om 17.30 uur (onze tijd). De betogers zouden dan naar het parlementsgebouw gaan. De beweging houdt de privatisering van het spoor tijdens eerdere regeringen verantwoordelijk voor het treinongeluk ten noorden van Larissa. „Ze stelden balansen boven mensenlevens, winsten boven veiligheid (...) en hun verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend.”

Privatisering

Bij de conservatief liberale krant Kathimerini wordt de privatisering ook in verband gebracht met falende spoorwegen. De krant wijdt een stukje aan treinongelukken in Groot-Brittannië na de privatisering daar in de tweede helft van de jaren 90. Er zouden overeenkomsten bestaan met de Griekse spoorwegen en het ongeluk van woensdagmorgen. „Ook daar (Groot-Brittannië) werd het spoor geprivatiseerd terwijl er constant geklaagd wordt over slecht onderhoud van het netwerk en treinen en lange vertragingen. De privatisering van British Rail werd gekenmerkt door vier ernstige ongevallen die de publieke opinie schokten. De grootste hiervan vond plaats op 5 oktober 1999 in Ladbroke Grove, bij de uitgang van Paddington Station in Londen, waarbij ruim dertig doden vielen en 245 gewond raakten.”