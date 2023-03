Stationschef opgepakt na treinongeluk in Griekenland

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk tussen een vrachttrein en een passagierstrein met ruim 350 mensen aan boord precies heeft kunnen gebeuren. Er was wel een dubbel spoor op het traject van de botsing, maar daar maakten de twee treinen geen gebruik van. Het lijkt erop dat er een menselijke fout is gemaakt bij de verkeersleiding, waardoor ze op hetzelfde spoor op elkaar botsten.

Een werknemer van het Griekse spoor zegt tegen de krant Kathimerini dat er al langer problemen zijn met de veiligheidsmaatregelen die dit soort ongelukken hadden moeten voorkomen. Hij zegt dat de automatische seinen al een tijd niet werken en dat de veiligheid dus alleen door mensen moet worden gecontroleerd. Vakbonden zouden al sinds 2018 vragen om een nieuw bedieningssysteem.