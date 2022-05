Gelekt document: ’Amerikaans hooggerechtshof wil recht op abortus afschaffen’

Politico publiceerde een conceptversie uit februari waarin de conservatieve rechter Alito schrijft dat de uitspraak in Roe vs. Wade uit 1973 en een latere uitspraak uit 1992 onterecht waren. In Roe vs. Wade besloot het hooggerechtshof dat het recht op abortus is vastgelegd in de grondwet, en dat staten het dus niet mogen verbieden.

Maar Alito vindt dat het hooggerechtshof dat toen niet mocht besluiten. Hij vindt dat politici hierover moeten gaan. „We vinden dat Roe en Casey moeten worden verworpen”, schrijft Alito. „Het is tijd om de grondwet te volgen en het onderwerp van abortus weer terug moeten geven aan de gekozen vertegenwoordigers.”

Als dit inderdaad de eindconclusie wordt, dan betekent dit dat staten straks zelf mogen bepalen of een abortus mag of niet. In een groot aantal conservatieve staten in het zuiden en midwesten zal dit betekenen dat er veel strengere regels of een algeheel verbod komt. In onder meer Texas, Florida, Mississippi werd de afgelopen maanden al aan strengere wetten gewerkt. Vrouwen uit die staten zullen daardoor geen abortus meer kunnen ondergaan, of daarvoor naar een andere staat moeten reizen.

Bekijk ook: Hooggerechtshof in de VS is pure emotie

Zeer uitzonderlijk

Er waren eerder al aanwijzingen dat het in meerderheid conservatieve hooggerechtshof voor afschaffing zou stemmen. Volgens Politico stemden naast Alito ook de conservatieve rechter Clarence Thomas en de drie door Trump voorgedragen rechters Gorsuch, Kavanaugh en Coney Barrett voor het afschaffen. Daarmee zou er al een meerderheid zijn. Het is nog onduidelijk wat de mening van de conservatieve opperrechter John Roberts gaat zijn.

Het oordeel is nog niet definitief. Er kunnen aanpassingen zijn gedaan na deze conceptversie die uit februari stamt. In theorie kunnen rechters ook nog van mening veranderen. Maar die kans lijkt niet groot. De echte uitspraak wordt ergens in de komende twee maanden verwacht.

Het is zeer uitzonderlijk dat er documenten uit het besluitvormingsproces lekken. Vroege versies lekken eigenlijk nooit uit voor het officiële besluit bekend is. Nu zijn er 98 pagina’s naar buiten gekomen, en dat over het belangrijkste besluit van het jaar. Woordvoerders van het hooggerechtshof wilden niet reageren op het nieuws.

Bekijk ook: Florida verbiedt abortus na vijftien weken zwangerschap

Als het hooggerechtshof inderdaad het federale recht op abortus afschaft, dan zullen Republikeinen hiermee in hun nopjes zijn. Zij zetten al jaren in op het aanstellen van conservatieve rechters om dit soort besluiten mogelijk te maken. Voor Democraten is dit een grote klap die nog lang na zal dreunen. De uitspraak zal zeker een belangrijk onderwerp worden in aanloop naar de congresverkiezingen in november.

Bij het hooggerechtshof in Washington DC verzamelden zich maandagnacht lokale tijd meteen voor -en tegenstanders. De politie plaatste uit voorzorg hekken om het gebouw.