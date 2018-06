Streekvervoer in regio’s grotendeels plat

In Amersfoort deelden actievoerende buschauffeurs flesjes water uit met een verwijzing naar de krappe roosters. ,,Vanwege de veel te krappe roosters in het streekvervoer hebben chauffeurs zelfs geen tijd om te plassen. Volgens werkgevers moeten ze daarom maar minder drinken. De chauffeurs gunnen de mensen in Amersfoort wel een goede gezondheid en delen daarom water uit'', stelt FNV in een verklaring. Volgens een woordvoerder kregen de chauffeurs veel begrip van het publiek en waren de flesjes water meer dan welkom. ,,Ze kwamen goed van pas met dit mooie weer'', zei een bestuurder van FNV.

In het streekvervoer vinden al geruime tijd estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. Dit is al de zesde actiedag. Vooralsnog verwachten de bonden nog geen akkoord of een nieuw overleg met de werkgevers. De acties gaan daarom door. Donderdag wordt er gestaakt in Rotterdam, de Drechtsteden, Voorne-Putten, Limburg en Friesland.

,,Er bestaat nog steeds veel draagvlak voor de acties, nieuwe leden schrijven zich aan de poort in, en chauffeurs zeggen dat zij doorgaan tot er een behoorlijke cao is’’, zegt Marco Hietkamp van de CNV. ,,Onze leden vinden het niet meer dan redelijk dat er goede afspraken komen over normale pauzetijden en over de werkdruk.’’

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

