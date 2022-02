Australië heropent grenzen, alleen voor gevaccineerden

„De komende 24 uur zullen zo’n 56 vluchten landen in Australië”, zei premier Scott Morrison zondag op Melbourne International Airport. „En dat aantal zal alleen maar groeien.”

Wel blijven de quarantainevereisten van kracht die de staten en territoria van Australië aanhouden, evenals de beperkingen die ze hebben gesteld aan het aantal internationale aankomsten.

Tel Aviv

De staat Israël verwelkomt vanaf 1 maart weer toeristen, ongeacht de vaccinatiestatus. Dat meldt The Jerusalem Post op basis van verklaringen van de regering-Bennett in Jeruzalem. Een test voor vertrek en na aankomst op vliegveld Ben Gurion is nog wel verplicht. Het land had in het begin van de coronacrisis een van de strengste lockdowns ter wereld.