Asielzoekers België ontsnappen door noodweer

Het gesloten azc in Steenokkerzeel. Ⓒ google street view

BRUSSEL - Vijf asielzoekers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapt uit een gesloten centrum voor illegalen in België dankzij de gevolgen van noodweer. Door de hevige regenval kwam het centrum in Steenokkerzeel bij Brussel onder water te staan en viel de elektriciteit uit.