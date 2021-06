Chinese wetenschappers ontdekken nieuwe mensensoort: ’Draakman’

Naast homo erectus en de neanderthaler zou onze mensensoort, de homo sapien, dus nog een andere soort hebben overleefd, schrijft de BBC. Hoewel de schedel al in 1933 in het noordoosten van China is gevonden, kwam ie pas kortgeleden onder de aandacht bij wetenschappers.

„Van alle fossielen die in de afgelopen miljoen jaar zijn gevonden, is dit een van de meest belangrijke ontdekkingen”, vertelt Professor Chris Stringer van het natuurhistorisch museum in Londen. „Je hebt hier te maken met een mensensoort die niet op weg was om zich te ontwikkelen tot homo sapien, maar een compleet andere lijn die zich in honderdduizenden jaren los van ons heeft ontwikkeld en uiteindelijk uitstierf.”

De ontdekking zou volgens wetenschappers dusdanig belangrijk zijn dat de evolutietheorie mogelijk herschreven kan worden. Volgens hun analyses lijkt ’Dragon Man’ dichter bij de homo sapien te staan dan de Neanderthaler. „We hebben onze zustersoort gevonden”, vertelt professor Xijun Ni, van de Hebei GEO universiteit in Shijazhuang aan BBC News.

Groot hoofd met normaal brein

Toch zijn er zeker wat verschillen te zien. In vergelijking met het homo sapienhoofd was de schedel van de draakman vele malen groter. Wel is het brein qua grootte overeenkomstig. Daarnaast zijn alle aspecten van het gezicht van onze nieuw ontdekte verwante soort flink uitvergroot ten opzichte van een homo sapien gezicht. Dikke wenkbrauwen, een grote wijde mond met daarin gigantische tanden en haast vierkante oogkassen. De kenmerken aan waren duidelijk te zien, omdat de schedel goed in tact is gebleven. Volgens professor Qiang Ji, eveneens van de Hebei GEO universiteit, komt het zelden voor dat een schedel van een mensensoort in zulke goede staat wordt gevonden.

Ⓒ AFP

„Door de combinatie van primitieve en meer moderne kenmerken in het gezicht onderscheidt deze soort zich van alle andere mensensoorten”, legt Ji uit. Hoewel wetenschappers voorzichtig durven te concluderen dat de draakman een sterke bouw had, is er nog weinig bekend over hoe deze soort zijn leven leidde. Dit komt omdat de schedel is weggehaald van de plek waar hij gevonden is. Hierom is er geen archeologische context die wijst op bijvoorbeeld het gebruik van gereedschap of eventuele cultuurverschijnselen.

Ontdekking

Naar verluidt werd de schedel in 1933 ontdekt door een bouwvakker die meewerkte aan een brug over de Songhua rivier, wat ’zwarte draak’ betekent; ergo, de naam van de nieuwe mensensoort. Toentertijd werd China bezet door de Japanners. Omdat de bouwvakker vermoedde dat de schedel nog weleens van grote culturele waarde zou kunnen zijn, verstopte hij hem thuis op de bodem van een put bij zijn huis. Daar bleef de schedel zo’n 80 jaar. Vlak voordat hij stierf vertelde de bouwvakker zijn familie over zijn vondst, waardoor het hoofd van de draakman uiteindelijk bij Chinese wetenschappers terecht is gekomen. Zonder het te weten heeft de bouwvakker mogelijk een historische ontdekking gedaan.