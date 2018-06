Evenementen nemen hitte-maatregelen

De organisatie van de Leiden Marathon geeft op de website tips voor deelnemers: „Drink vanaf het begin en regelmatig” en „zet een recordpoging of het zetten van een goede tijd uit jouw hoofd”. Naast advies heeft de organisatie ook gepaste maatregelen genomen. Zo zijn er meer waterposten neergezet en wordt de route voorzien van verkoelende nevel.

Ook bij een aantal andere sportieve evenementen, zoals de Marikenloop in Nijmegen, de Vestingloop in Den Bosch en de 8 van Boveneind, worden extra waterpunten geplaatst. Dat meldt de NOS.

Festivals

Naast sporten wordt er dit weekend ook uitgebreid gefeest. Zo waarschuwt Dauwpop haar bezoekers voor de hitte. Op het terrein zijn extra waterpunten waar gratis drinkwater getapt kan worden.

Op Emporium-festival vlakbij Nijmegen kan je je zelfs gratis in laten smeren. Daarnaast zijn er extra ijskraampjes en geventileerde tenten neergezet.

Bij Lentekabinet in recreatiegebied Het Twiske in Oostzaan is er gratis zonnebrand beschikbaar bij de EHBO & merchandise stand, gratis drinkwater kan worden genuttigd bij de toiletten en er zijn op het hele terrein extra schaduwplekken gecreëerd.

Bezoekers van de EO-jongerendag in GelreDome in Arnhem mogen kleine flesjes drinken mee naar binnen nemen.

De Johan Cruijff ArenA stelt het warmteprotocol in voor het optreden van de Toppers zaterdagavond, meldt een woordvoerster van de ArenA. Zo wordt er extra geventileerd en blijven de buitendeuren open. Ook mogen de bezoekers bij uitzondering een plastic flesje water meenemen.

Smeren

De komende dagen wordt voor het eerst dit jaar een hoge zonkracht verwacht, waardoor de huid al binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden. De zonkracht loopt uiteen van 6 op de Wadden tot 7 in het zuiden. Dat zal de komende zomermaanden geregeld het geval zijn en rond de langste dag is zelfs zonkracht 8 mogelijk. Dat komt maar zelden voor in Nederland.