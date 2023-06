BBB steunt VVD’er Bruijn in voorzittersrace ondanks beschuldigingen

De partij van Caroline van der Plas schuift zelf géén kandidaat naar voren, zo laat BBB weten aan De Telegraaf. Daarmee is de herverkiezing van VVD’er Bruijn een grote stap dichterbij.

Bruijn (65) kwam vorige week in het nieuws na klachten over ’autoritair en onaangenaam gedrag’. Maar verschillende senatoren vermoedden een politiek spel vanwege de aanstaande voorzittersverkiezing. Komende dinsdag kiest de senaat een nieuwe voorzitter, kandidaten kunnen zich melden tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

De afgelopen tijd was onduidelijk of nieuwkomer BBB, als grote winnaar van de laatste verkiezingen, zelf een kandidaat naar voren zou schuiven. „Hoewel wij meerdere geschikte kandidaten hebben, ligt onze focus nu op het inwerken van onze fractie en de uitvoering van onze kerntaken”, laat BBB-senaatsfractieleider Ilona Lagas weten aan De Telegraaf.

Bij een volgende voorzittersverkiezing wil BBB wel een eigen kandidaat naar voren schuiven, zegt Lagas. „Maar nu kiezen wij voor wie volgens ons momenteel de beste voorzitter is van de Eerste Kamer, waarbij politieke kleur ondergeschikt is.” Dat Bruijn onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van wangedrag, heeft Lagas meegenomen in haar besluit. „Volgens de griffier heeft Bruijn aangegeven geschrokken te zijn en de situatie te willen verbeteren. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt. BBB rekent en vertrouwt erop dat deze afspraken worden nagekomen en zullen leiden tot verbetering van de situatie op de werkvloer.”

’Micromanagement’

Bruijn is sinds 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Hij erkende vorige week dat hij ’te veel’ aan ’micromanagement’ heeft gedaan. Maar van ’woede-uitbarstingen’ – waarover de NOS berichtte – is volgens Bruijn geen sprake. De kwestie zou al ’enige tijd geleden’ zijn afgedaan.

Als VVD (10 zetels) en BBB (16 zetels) dinsdag op Bruijn stemmen, heeft hij al 26 van de 75 senatoren achter zich. Coalitiepartijen CDA (6 zetels) en D66 (5 zetels) schuiven zelf geen kandidaat naar voren. Als die partijen zich ook achter de VVD’er scharen, heeft hij bijna een meerderheid. De verwachting is dat PvdA-senator Mei Li Vos (53) zich namens de linkse fractie van GL-PvdA opwerpt als kandidaat-voorzitter.

Rechter

Overigens wil BBB wel graag de ondervoorzitter van de senaat leveren. Daarvoor schuift de partij Robert Croll (68) naar voren. Hij was raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter in Gelderland. Ook was hij jarenlang werkzaam als rechtbankpresident. Croll was eerder actief voor het CDA.