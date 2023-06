Vrouw (68) uit Enschede omgekomen door aanrijding in Duitsland

Ⓒ ANP / Imago Stock & People GmbH

GRONAU - Een 68-jarige automobiliste uit Enschede is dinsdag om het leven gekomen door een aanrijding net over de grens bij het Duitse Gronau. Ze botste frontaal op een auto van een man van 60 uit Enschede, die in een bocht op haar weghelft was beland. De Duitse politie weet nog niet waardoor dat gebeurde.