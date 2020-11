Vrijdenker Mohamed Mouman: ’Nederlandse moslims zijn bang’

Mohamed Mouman vindt de woede bij moslims over spotprenten onnodig. „God zei eigenlijk: trek je er niets van aan.” Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Is het verboden om spotprenten te tekenen van de profeet? Nee, vindt Mohamed Mouman, overtuigd moslim én vrijdenker. Terwijl het radicale geluid steeds harder klinkt in Nederland, probeert de Amsterdammer al jaren om de liberale islam in Nederland een stem te geven. Hij voelt zich een roepende in de woestijn. „Binnen tien minuten heb je ruzie.”