Oudste gevangene Guantanamo Bay vrijgelaten en teruggekeerd naar Pakistan

De zakenman werd in dat jaar opgepakt in Thailand omdat hij terreurbeweging al-Qaeda zou hebben gefinancierd. Paracha heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en een liefde voor Amerika te hebben. Volgens zijn advocaat had hij al-Qaeda-leider Osama bin Laden twee keer ontmoet voor de productie van een televisieprogramma. Vorig jaar besloten de Verenigde Staten dat Paracha zou worden vrijgelaten, omdat hij niet langer gevaarlijk was.

De Pakistaanse autoriteiten en de Verenigde Staten bevestigen dat Paracha is overgedragen aan het land waar hij vandaan komt. Pakistan zegt blij te zijn dat hij „eindelijk herenigd is met zijn familie.”

In Guantanamo Bay zaten ooit honderden verdachten die waren opgepakt na de aanslagen van 11 september 2001. De omstreden gevangenis ligt in Cuba en hoeft zich daarom niet aan Amerikaanse wetten te houden. Gevangenen hebben er nauwelijks rechten en ook Paracha heeft nooit een formeel proces gehad.

Volgens Amnesty International staat het kamp ook symbool voor martelingen, willekeur en onrechtvaardigheid en moet het daarom zo snel mogelijk worden gesloten. President Joe Biden heeft gezegd dat Guantanamo Bay nog voor het einde van zijn presidentschap dicht moet. Na Paracha’s vrijlating zitten er nog 35 mensen gevangen.