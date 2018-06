Gezellig druk op Nederlandse stranden

„We hebben geluk dit jaar met het weer, vorige week al met Pinksteren en dit weekend is helemaal heerlijk”, glundert bedrijfsleider Sander Meijer van Habana, de grote strandtent hartje Kijkduin. Koffie, ijsthee en ook op dit tijdstip al grote glazen bier moeten het hoofd van de bezoekers koel houden.

Michel, Leanne, Rene en Angelique... helemaal uit Grave Ⓒ Telegraaf

Twee schuimkragen worden vol verve weggehapt Rene en Michel uit het Gelderse Grave, die met hun Leanne en Angelique om iets na acht uur in de auto zijn gestapt. „Heerlijk rustig op de weg”, lacht Rene. Leanne: „Ik vind ’t hier gezelliger dan in Scheveningen, en de zon is zalig. We waren echt even toe aan ontspanning. Gelukkig konden we in Den Haag nog een hotelletje vinden, want alles zat vol.”

Kijkduin kan het stralende weer in de weekeinden goed gebruiken, want werk aan de toegangsweg en de promenade (bekend als epicentrum van de populaire Pokemongame) maken dat de badplaats aan de rand van Den Haag is verstopt achter hekken en roodwitte afzettingen.

Verkeersregelaar Jan Flake... druk met brutale Duitsers Ⓒ Telegraaf

Desondanks weten ook veel Duitsers de weg naar zee te vinden. Verkeersregelaar Jan Flake heeft er zijn handen vol aan, op de parkeerplaats ver in de duinen. „Dan zeg ik dat ze hier niet met een camper mogen staan en dan rijden ze toch door, ’heel even een uurtje’ roepend. Dat was nu zes uur geleden.” Boetes uitschrijven mag hij daarvoor niet, dat is niet z’n taak. „En het is ook te mooi weer voor gedoe natuurlijk.”

