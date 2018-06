Baby overleden na 10 uur in hete auto

De dag dat Katera overleed was het zo’n 31 graden in de Amerikaanse stad Nashville. Matt had haast en bracht het meisje samen met zijn andere dochter (5) naar de kinderopvang, reed naar huis en vertrok op zakenreis.

’s Middags haalde moeder Jenny haar dochters op van het kinderdagverblijf. Daar aangekomen bleek dat de 1-jarige Katera die ochtend helemaal niet was gebracht. Zo meldt Fox News.

Na een telefoontje met haar man, bleek dat hij het meisje was vergeten. Katera zat, ruim 10 uur later, nog in het kinderzitje in de auto van haar vader.

Jenny heeft nog een poging gedaan het meisje te reanimeren, maar dit was tevergeefs. Het stel werkt volledig mee aan het politieonderzoek.