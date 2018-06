Reizigers overnachten in Thalys vanwege noodweer

Door noodweer in Frankrijk waren de treinen vrijdagavond met uren vertraging vertrokken. Ze konden ook al niet snel rijden vanwege het weer. Daardoor kwamen zij te laat in België waar rond middernacht werkzaamheden waren begonnen. De drie voertuigen moesten terug naar Parijs.

Slapen op treinbanken

Bij elkaar waren ongeveer duizenden mensen aan boord van de drie treinen. De meesten kregen een taxi vergoed van het spoorbedrijf. Een kleinere groep werd ondergebracht in hotels. Voor 250 mensen restte slechts de treinbanken. Om 06.00 uur zaterdagochtend vertrok de Thalys.

