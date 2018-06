Rutte: start kabinet niet makkelijk

Samen met het belang van het EU-lidmaatschap, noemde hij de ’energietransitie’ het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren.

Volgens hem moet het debat hierover echter niet aan ’klimaatsceptici en GroenLinksers’ overgelaten worden, maar is uitgerekend zijn partij geschikt om coalities te bouwen en de energietransitie op de ’economisch meest gunstige manier’ te ontwikkelen, zodat het ook zorgt voor innovatie en werkgelegenheid.

Verder sprak Rutte in zijn toespraak tot de VVD’ers over het huidige kabinet met VVD, CDA, D66 en CU. „Het is veel complexer met vier partijen dan met twee”, vertelde hij. „Er moet meer afgestemd worden, meer vergaderd. Dat kost tijd.”

Wel vindt hij dat zijn kabinet een goede start heeft gemaakt, waarbij hij nog wel de kritiek op het afschaffen van de dividendbelasting memoreerde. „Maar als we alleen maatregelen nemen die populair zijn, verliezen we het recht om te regeren.”

Het VVD-congres staat in het teken van vooruit kijken. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff lanceerde vrijdagavond al nieuwe thema’s om plannen op te ontwikkelen en partijvoorzitter Van de Wal is bezig met een vernieuwingsplan om meer leden te werven.