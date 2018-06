Leiders Korea's spreken elkaar opnieuw

Het was de tweede ontmoeting tussen Kim en Moon in twee maanden. Ze spraken elkaar noordelijk van Panmunjom, een dorp in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het kantoor van Moon gaf een foto vrij van een omhelzing van de leiders van de twee Korea's. Moon zal later verslag uitbrengen van het onderhoud. Volgens het kantoor van Moon is gesproken over het uitwerken van de vredesafspraken waarover de leiders het twee maanden geleden eens werden.

Moon werd vergezeld door het hoofd van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst Suh-hoon. Kim was in het gezelschap van Kim Yong-chol, die belast is met relaties tussen de twee Korea's.

Eerder zaterdag twitterde Trump over ,,zeer productieve gesprekken'' met Noord-Korea over het toch door laten gaan van de ontmoeting met Kim.