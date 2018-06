Kiev sloot 5 metrostations om bommelding

Een anonieme beller had volgens een politiewoordvoerder gezegd dat op vijf stations explosieven konden afgaan. De stations werden ontruimd en onderzocht, maar er is niets gevonden.

In Kiev wordt zaterdagavond de voetbalfinale van de Champions League gespeeld tussen Liverpool en Real Madrid. Volgens lokale autoriteiten zijn ongeveer 10.000 fans uit het buitenland naar Kiev gereisd. De stad zet ongeveer evenveel veiligheidsmensen in om de boel in goede banen te leiden.