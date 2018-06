Supermarkt Nettorama roept paling terug

De bewuste palingfilet zit in een blanco 50-gramsverpakking, heeft een houdbaarheidsdatum tot 1 juni 2018 en de productcode 1814402. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is de vis uitsluitend verkocht in winkels van Nettorama.

De listeria-bacterie is met name gevaarlijk voor zwangere vrouwen en ouderen met een verzwakt afweersysteem.