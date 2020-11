Jongen na ruzie bestolen van schoenen: vier tieners opgepakt

De politie kreeg zaterdagnacht een melding dat twee jongens zouden zijn aangevallen op Naarden-Vesting. De 16 en 18-jarige waren op het Vestingspad met wat vrienden aan het chillen, toen er ruzie ontstond met een andere groep jongeren. Er werden rake klappen uitgedeeld, meldt de politie maandag. „Ook werd van één van de jongens zijn schoenen gestolen.”

Agenten hebben in de omgeving gezocht en zagen op de Naarderstraat in Huizen vier jongens op twee scooters rijden die voldeden aan het signalement. De gestolen schoenen werden in de buddyseat van een van de scooters gevonden.

Verhoor

De vier jongens zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Inmiddels zijn ze allemaal weer thuis. Er wordt verder onderzocht wat hun aandeel in de vechtpartij en beroving is.

