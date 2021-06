William was misschien wel grootste Oranjefan ooit, nu wordt hij geëerd met een museum

Doetinchem - Ook een wedstrijd om ’de baard van de keizer’ kan normaal gesproken natuurlijk rekenen op de echte Oranjefan. Maar in de Themansstraat in Doetinchem, jarenlang dé meest oranje straat van Gelderland en omgeving, is het sinds het overlijden van ’Oranjeman’ William Slotboom maar een kale bedoening. De misschien wel grootste gangmaker van Nederland op eindtoernooien is echter nog altijd aanwezig: in een museum dat zijn zoons hebben ingericht.