Vluchten naar Schiphol door storing richting Rotterdam en Eelde

„Het betrof een technische storing aan het communicatiesysteem in de toren op Schiphol, waardoor we kortstondig minder verkeer konden afhandelen. Er is geen sprake van problemen met de radar, zoals werd gesuggereerd”, zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegen De Telegraaf. Inmiddels is het luchtverkeer weer normaal, aldus LVNL.

Er zijn zes vluchten uitgeweken naar Rotterdam The Hague Airport, drie naar Groningen Airport Eelde en twee naar Brussels Airport „De vliegtuigen zijn inmiddels hier bijgetankt en vertrekken nu naar Schiphol”, meldt Groningen Airport Eelde op Twitter.

De storing komt op het moment dat de verbouwing van de verkeerstoren net is afgerond. Hierbij is er ook een digitaliseringslag gemaakt. „Vooralsnog hebben we geen aanwijzingen dat er een verband. nog We zijn aan het kijken wat de oorzaak is”, aldus de zegsman van LVNL. De inkomende piek van 10.30 gaat volledig op schema.

Vorig jaar lag Schiphol tot twee maal toe plat in augustus door problemen met de luchtverkeersleiding. De eerste keer ging het om een urenlange storing omdat een bouwbedrijf bij werkzaamheden een kabel had geraakt. De tweede keer ging er iets mis met het IT-systemen. Ook op Schiphol ging het afgelopen zomer tot twee maal toe flink mis met storingen aan het brandstoftoevoersysteem.