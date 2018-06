Nieuwe aanklacht tegen Britse in Iran

De vrouw werd gearresteerd in april 2016 op het moment dat ze het land wilde verlaten. Sindsdien zit ze vast. Ze is naar verluidt veroordeeld op basis van ,,geheime klachten'' die met de veiligheid van Iran te maken hebben. De nieuwe aantijgingen zouden daar ook mee te maken hebben.

De vrouw is projectmanager bij de liefdadigheidsinstelling Thomson Reuters Stichting en was samen met haar dochtertje van twee in Iran.