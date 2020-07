’NVWA deed weinig met signalen over situatie in slachthuizen’

Volgens Nieuwsuur werd al vanaf het begin van de coronacris door eigen mensen van de NVWA gewaarschuwd voor de situatie in de slachterijen. Maar de dierenartsen, die in de slachterijen moesten toezien op dierenwelzijn en voedselveiligheid, voelden zich onvoldoende gehoord en „in de steek gelaten” door de leiding van de NVWA, meldt Nieuwsuur op basis van interne mails en stukken die het in handen heeft.

In een reactie meldt de NVWA dat op het moment dat de maatregelen tegen het coronavirus werden aangescherpt medewerkers is opgedragen de richtlijnen van het Rijk en van het RIVM te volgen en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. „Ook heeft de NVWA daar waar nodig aanvullende maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen, bijvoorbeeld door medewerkers te adviseren extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vanaf het moment dat deze voor medewerkers beschikbaar waren. De NVWA heeft hierbij gehandeld op basis van de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM die op dat moment beschikbaar was”, aldus de voedsel- en warenautoriteit tegen Nieuwsuur.

De afgelopen tijd zijn meerdere corona-uitbraken in de vleeswerkingsindustrie gemeld. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Wales.