Tijd dringt voor donorreferendum

In de drie weken dat de campagne loopt, zijn op de websites hartvoordemocratie.nl en donorwetreferendum.nl ruim 100.000 handtekeningen ingezameld. Om het referendum door te laten gaan, moeten voor 14 juni bij de Kiesraad 300.000 steunbetuigingen worden ingeleverd. ,,Als de trend zo door zou zetten wordt het aantal niet gehaald", stellen de initiatiefnemers in een verklaring.

Om het referendum onder de aandacht te brengen verschijnen de komende week advertenties in kranten.

Het referendum moet gaan over de nieuwe donorwet, waarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen. De wet is eerder dit jaar met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.

