Man zit 25 jaar in cel en wordt onschuldig verklaard

Dat meldt USA Today. Rafel Ruiz (60) was nog slechts 25 lentes jong toen hij in 1985 schuldig werd bevonden aan seksueel geweld ten opzichte van drie vrouwen in New York. Hij zat vijfentwintig jaar in de cel – de maximale straf.

Ruim tien jaar geleden, in 2009, kwam hij vrij. Ook daarna hebben de hulporganisatie ’the Innocence Project’ en Ruiz zelf steeds volgehouden dat hij onschuldig was. Inmiddels is vastgesteld dat het dna dat werd gevonden bij de slachtoffers, niet van hem is.

„Ik was een man die naar de rechter ging om zijn onschuld aan te tonen, maar ik werd behandeld als schuldige vanaf het begin”, schreef Ruiz in een verklaring.

’Leven hervatten’

In de laatste jaren bleek dat ’Ronnie’, de echte dader waar de vrouwen naar wezen, niet Ruiz was. Hij gebruikte die naam nooit. De slachtoffers hadden per ongeluk zijn appartement aangewezen. De echte ’Ronnie’ bleek vlak bij Ruiz te wonen, aldus oud-aanklager William M. Tendy Jr. die zich ook inzette voor Ruiz.

Inmiddels heeft de rechtbank Ruiz volledig onschuldig verklaard. „Ik heb mijn vrijheid terug en kan mijn oude leven, samen met mijn vrouw, hervatten”, laat Ruiz weten.