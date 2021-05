Vader verliest vijf baby’s en zet gigantische tatoeage op rug ter nagedachtenis

Katherine heeft het kunstwerk aan haar man voor zijn 50e verjaardag gegeven, omdat hij nog steeds moeite heeft om het verlies te verwerken. Vooral het overlijden van William, die een hart- en darmafwijking had door Downsyndroom, viel de vader zwaar. Hij heeft z’n kindje slechts één keer in zijn armen vasthouden.

,,Door de tatoeage is William altijd bij hem’’, zegt Katherine. Samen met tatoeëerder Kayley Henderson hebben ze de tattoo ontworpen. Het zetten duurde maar liefst 45 uur, maar dan heb je ook wat. Op het kunstwerk is te zien hoe de vier verloren kinderen naar de lucht kijken, waar baby William in de wolken is te zien.

Fikse korting

De familie had eigenlijk niet genoeg geld om de huidtekening in één keer af te maken. Maar de tattoo artiest vond het verhaal zo ontroerend dat ze een fikse korting heeft gegeven (in totaal kostte de tatoeage £2.600 terwijl zij normaal £500 per dag zou rekenen).

Toen de tattoo na zes maanden eindelijk af was, plaatste de moeder trots een foto op Facebook. De positieve reacties stroomden binnen: ,,Mensen vinden het een prachtig kunstwerk’’, zegt Katherine verheugd. ,,Echt geweldig om zoveel positieve feedback te krijgen.’’