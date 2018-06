Drukte op A'dam CS door onverwacht festivalpubliek

Zaterdag vindt het festival Lentekabinet plaats in natuurgebied het Twiske. Het GVB was hier niet van op de hoogte en is volgens stadszender AT5 overvallen door de drukte.

Extra pont

Het vervoersbedrijf probeert een extra pont in te zetten, maar is momenteel druk bezig met het vervangen van vaarhendels aan de vaartuigen. Als alles volgens plan verloopt is er vanaf 16:00 een extra pont beschikbaar om in te zetten.

De vertragingen kunnen oplopen tot een half uur.