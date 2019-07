Blauwalg en dode vissen bederven zwemwater

Door de aanhoudende droogte staat het water in meren en plassen laag. Als het water laag staat, warmt het eerder op. Warm water is een ideale broedplaats voor de blauwalg, een bacterie die zorgt voor misselijkheid, buikpijn en diarree. Als ergens blauwalg is vastgesteld, is zwemmen daar verboden, ook voor huisdieren.

Ook botulisme is op diverse plaatsen gezien volgens de schappen. Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die vogels en vissen doodt. In de kadavers zitten allerlei voor mensen gevaarlijke ziekteverwekkers.