Niemand durft in dit meer met nazigeheimen te duiken

Archiefbeeld van de zoekactie eind jaren vijftig, toen onder andere goud wapens en kisten vol nazigeheimen werden gevonden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Keystone historical archive collection

Uit het duistere water is eerder al écht iets naar boven gehaald. Miljoenen aan valse bankbiljetten werden precies zestig jaar geleden uit het donkere Toplitzmeer opgedoken. De verhalen gaan dat er nog véél meer in het bergwater ligt. Goud, wapens en kisten vol nazigeheimen. Maar niemand durft nog het in het akelig diepe meer in te gaan na het overlijden van verschillende gelukszoekers en duikers ...