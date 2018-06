’Nexit? Liever vandaag dan morgen!’

FvD-voorman Thierry Baudet ziet geen nadelen en zou vrolijk op een zelfstandig Nederland af marcheren. En in zijn kielzog vindt hij in ieder geval gebruiker FrankDeVries: „Liever vandaag nog uit de EU dan morgen! Deze geldverslindende organisatie kost ons handenvol geld en het levert ons nauwelijks iets op! (…) Daarbij lijken we geen baas meer in eigen land te zijn, want ’Brussel’ dicteert hoe we moeten leven. Ik denk vaak nog met weemoed terug aan de gulden.”

Daarmee stipt FrankDeVries een gevoelig punt aan: de gulden. Want de euro heeft ons maar wenig gebracht, vindt ook ptau: „Economische samenwerking tussen landen is prima en alleen maar toe te juichen. Dus zoals de oude EEG werkte. Door de komst van de euro is het vooral fout gegaan. De verschillen qua economische prestaties kunnen nu niet meer gecorrigeerd worden in de wisselkoersen.”

Toch vindt Nexit-tegenstandster Barbara Baarsma ook mensen aan haar zijde, al twijfelt pv2004737 nog wel: „Wat is wijsheid? We blijven bij de euro of we gaan uit de euro. In beide gevallen kost het het Nederlandse volk handenvol geld.” En ook Johnny weet het nog niet: „Ik denk dat wij, gewone stervelingen niet kunnen weten wat het zou betekenen om de EU te verlaten. Daarvoor hebben wij geen inside informatie genoeg.”

"Wordt de handige telefoonbundel die geldig is in de hele EU ook weer afgeschaft?"

Bas Drijver blijft liever in de EU: „De gedachte dat wij als klein landje aan de Noordzee onze eigen boontjes kunnen doppen in deze wereld waarin grote problemen schreeuwen om een internationale aanpak, is onbenullig. Het zou desastreus zijn voor de economische positie van ons land.” En ook svennotten778 ziet vooral nadelen aan een Nexit kleven: „Voor iemand woonachtig in de grensregio is het een horrorscenario. Staat dan straks weer een mannetje om ons paspoort te vragen als we even een schnitzeltje gaan eten in Duitsland? Moeten we eerst weer guldens naar euro’s omwisselen alvorens we de grens overgaan? Moeten Duitsers en Belgen eerst hun euro’s omwisselen als ze een dagje naar Nederland komen? Wordt de handige telefoonbundel die geldig is in de hele EU ook weer afgeschaft? Als we dan toch teruggaan in de tijd, zullen we dan meteen weer een zwart-wit tv aanschaffen?”

Steven vd Bles is niet voor de EU, maar ook niet voor een Nexit: „We kunnen en horen niet zonder Europa. Maar de EU is veel te groot geworden, met te veel zwakke broeders (…) Oplossing zou mijns inziens een andere Unie zijn met sterke landen en een totaal andere bestuursvorm, kleiner en effectiever.”

Dus toch maar uit de EU? Ja, zegt Ome Wim: „Die uitvreters- en zakkenvullerskolonie in Brussel is het slechtste wat ons in de afgelopen 100 jaar is overkomen. Het enige waar ze goed in zijn is geld over de balk smijten van de hardwerkende Nederlander, overal de gebraden haan uithangen en met gulle hand in allerlei corrupte en achterlijke landen rondstrooien met òns geld.” En richardkamp meent: „Het zou nu toch duidelijk moeten zijn welke rampen de EU en euro zijn. Ons land bestaat niet meer.”

"Het is altijd makkelijk om je pijlen te richten op een aantal zaken die niet goed lopen en dan zeggen dat je gelijk hebt"

Dus er is weinig te verliezen zegt ook Dirk Rieuwers: „Ik zou zeggen, laten we het proberen. Wat gaan we verliezen, geld? Dat zijn we allang kwijt vanwege die vermaledijde euro. Maar wat krijgen we terug? Soevereiniteit, onze eigen munt, onze zeggenschap.”

Leo III heeft professor Baarsma nog wat te melden: „Beste professor, ik geloof u helemaal als u stelt dat een Nexit ons geld gaat kosten, maar hoeveel gaat het ons kosten als wij in de EU blijven en wij na Griekenland straks eerst Italië moeten redden en vervolgens heel de Balkan moeten financieren?” Want, zo zegt noekie23276 ook: „Het kan zo niet zijn dat wij iedere keer voor landen moeten gaan betalen die zich niet aan de regels houden.”

bepuhm219 is het daarmee oneens: „Het is altijd makkelijk om je pijlen te richten op een aantal zaken die niet goed lopen en dan zeggen dat je gelijk hebt. Maar wij zijn een klein land. Zonder de EU stellen wij helemaal niets voor.”

En het laatst woord is voor pr0skillz21: „Het zal allemaal wel, maar ben er zo klaar mee… Nexit! Het liefst vandaag nog!”