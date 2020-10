Bloedbad in Kameroense school: kinderen gruwelijk vermoord

Wie er zaterdag heeft geschoten in de particuliere school is onduidelijk. De aanval is niet opgeëist, aldus de autoriteiten in het zuidwestelijke Engelssprekende departement Meme. Mogelijk zitten Engelstalige separatistische bewegingen, die wel vaker scholen als doelwit hebben, achter de aanslag.

Het is al een tijd onrustig in de twee Engelssprekende regio’s in het Centraal-Afrikaanse land. Zij zeggen als tweederangsburgers te worden behandeld in het overwegend Franstalige Kameroen. De twee regio’s kondigden in 2016 aan zich af te willen scheiden om het nieuwe land Ambazonië te vormen.

Het conflict heeft al meer dan drieduizend levens geëist. Het leger lanceerde begin september een operatie tegen de separatisten.