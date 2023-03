Dode en meerdere gewonden bij ongeluk in Antwerpen

Eerder sprak de politie over negentien inzittenden, onder wie de chauffeur. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Afgezien van de zwaargewonde tiener, liepen zij allemaal lichte verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. De bus met een groep Britten aan boord reed in een bocht met hoge snelheid tegen een paal nadat de bestuurder in de bocht de controle over het stuur had verloren. Het voertuig belandde daarna op z’n kant.

Kort voor de crash had de minibus een lichte aanrijding met een auto. De bestuurder van die wagen verkeerde in shock volgens de politie.

Het is niet duidelijk waarom de minibus op zo’n hoge snelheid reed. Volgens Vlaamse media was de groep Britten op de terugweg naar Londen na een familiebezoek in Antwerpen.