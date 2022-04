Automobilist rijdt vol terras op van café in Groningen, meerdere gewonden

Volgens een van de aanwezigen reed de man rond negen uur het terras op. Dat zat goed vol omdat FC Groningen die namiddag in de Euroborg speelde tegen Ajax. Café Boone is de stamkroeg van veel FC-supporters, zeker op wedstrijddagen. Meerdere mensen werden dan ook geraakt, vertelt de getuige.

Eigenaar meegesleurd en overreden

„Nadat de auto tot stilstand kwam op het terras stapte de bestuurder uit de auto. Hij zwaaide met een mes en zette het op de nek van een vrouw op het terras. De eigenaar van Café Boone, en ik gingen direct naar buiten om de boel te sussen”, vertelt de Groninger. „Daarop stapte de bestuurder weer in de auto en reed vol gas achteruit met de deur nog open. Daar bleef de eigenaar achter haken en hij werd een stukje meegesleurd en daarna overreden. Anderen, waaronder ikzelf, werden aangereden.”

De eigenaar van Boone is direct met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de getuige gaat het naar omstandigheden goed met hem. „Hij heeft niks gebroken, maar zijn hele lichaam is gekneusd. Dat doet zo’n pijn dat hij niet eens kan lopen. Maar al met al heeft hij nog geluk gehad.” Zelf heeft de getuige, behalve wat schrammen en blauwe plekken, er niks aan overgehouden. Dat geldt, volgens hem, niet voor een andere gast die is aangereden. „Die heeft zijn been stuk.”

’Conflictsituatie’

Politiewoordvoerder Matthijs van Houten bevestigt dat het een en ander is voorgevallen. „Er was rond negen uur sprake van een conflictsituatie aan de Meeuwerderweg. Een 28-jarige vrouw zou zijn bedreigd met een mes. De verdachte probeerde daarna te ontkomen met de auto en daarbij raakte in ieder geval een 62-jarige man gewond. Na het incident is de bestuurder ervandoor gegaan. Later die avond is een 32-jarige inwoner van Groningen aangehouden vanwege bedreiging en de aanrijding.”

De verdachte blijft in ieder geval voorlopig nog vastzitten voor verhoor, meldt Van Houten. „Wij zijn nu druk met het onderzoek bezig. Zo proberen we te achterhalen wat de toedracht is van de mogelijke bedreiging en wat er precies is gebeurd toen de verdachte wegreed. Daarvoor gaan we in gesprek met betrokkenen en getuigen en we vragen de camerabeelden in de omgeving op.”

Tot slot roept de woordvoerder getuigen op zich te melden bij de politie. „Er waren veel mensen in de buurt. Misschien heeft iemand wat gezien wat wij nog niet weten of zijn er beelden die nog niet bekend zijn bij de politie.” Café Boone blijft de komende week dicht. De getuigen weet tot slot dat het slachtoffer van de bedreiging en de caféeigenaar aangifte hebben gedaan.