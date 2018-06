Venezuela laat Amerikaanse gevangene vrij

Holt is een mormoonse zendeling uit Utah. Hij was in 2016 in Venezuela voor zijn bruiloft en werd toen aangehouden wegens het overtreden van de wapenwetgeving.

’Hard voor gewerkt’

Orrin Hatch, een senator uit Utah, liet weten dat twee jaar lang hard is gewerkt om Holt vrij te krijgen. Het bericht over de vrijlating van Holt komt een dag na een ontmoeting tussen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en senator Bob Corker, de voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. Corker en Maduro spraken elkaar in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.