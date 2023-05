Man in Eindhoven overleden na val van grote hoogte in Beursgebouw

De politie en de Arbeidsinspectie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Als blijkt dat inderdaad sprake was van een arbeidsongeval, neemt de Arbeidsinspectie de zaak over, zegt de politiewoordvoerder. Over de aard van eventuele werkzaamheden in het Eindhovense pand is niets bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 14.30 uur. Over de identiteit van de overleden man is niets bekendgemaakt, omdat de politie de nabestaanden nog moet informeren.