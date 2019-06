Verdachte moordzaak 1990 op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie denkt dat E. de vrouw met vooropgezet plan heeft gedood en zich dus schuldig heeft gemaakt aan moord. Volgens het hof zijn er op dit moment onvoldoende harde aanwijzingen voor die verdenking. Het hof beëindigde daarom het voorarrest van de man. Het misdrijf doodslag is inmiddels verjaard.

Israëliër E. kwam in een cold-case-onderzoek van de politie in beeld door een DNA-match. Hij was al eerder als verdachte aangemerkt, maar justitie kreeg de zaak toen niet rond. In 2017 veroordeelde de rechtbank hem in hoger beroep tot veertien jaar cel, na een eis van zestien jaar. De rechtbank verklaarde moord bewezen. De man ging tegen dat vonnis in hoger beroep. Tijdens de rechtszaak heeft hij consequent gezwegen. Daardoor is een motief voor het misdrijf altijd duister gebleven.

Voor de zaak in hoger beroep was nog geen inhoudelijke behandeling gepland. De vrijlating van E. betekent niet het einde van de zaak.

Bekijk ook: Verdachte moord Miriam Sharon in hoger beroep