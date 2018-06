’Kiev’ was al voor aftrap finale mislukt

Donderdag was het al raak. Een groep van twintig gemaskerde mannen stormde het Rooster Grill-restaurant binnen, waar Liverpool-fans rond 20.30 uur zaten te dineren, om vervolgens de boel kort en klein te slaan.

„We waren rustig aan het eten, volledig met onszelf bezig. Toen kwamen ze ineens als een roedel honden op ons af. Hier ben ik niet voor gekomen”, vertelt een teleurgestelde Liverpool-fan.

Ook vandaag was het weer raak in de stad, al heeft de ’hooligan’ op onderstaande video wat minder succes. Eerder bleek ook dat, vanwege een gebrek aan ruimte, drie vluchten met Liverpool-fans naar Kiev zijn geannuleerd. Zevenhonderddertig treurende fanaten bleven thuis. Zij zien Liverpool - Real Madrid nu op televisie.

Beschamend, vindt de UEFA. Voorzitter Aleksander Ceferin zegt dat in het vervolg kritischer wordt gekeken naar de speelstad. „Die moet gehouden worden in een plaats die daar capabel genoeg voor is.”

Bommen

Hij had net zijn woorden uitgesproken, of Kiev - waar ook met enige regelmaat autobommen afgaan - werd opgeschrikt door een bomalarm. Vijf metrostations werden in allerijl gesloten, enige paniek maakte zich meester van toeristen. Het bleek loos alarm.

Toch feest

De Liverpool-fans, die bekendstaan als een van de meest fanatieke supporters ter wereld, lieten hun feest echter niet bederven. Uren voor de aftrap schalde het gezang door de Oekraïense straten. „Het maakt niet uit waar je bent in Kiev”, merkte ESPN op vanaf grote hoogte, „maar overal hoor je de Liverpool-fans.”