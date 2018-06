Schip gezonken na aanvaring, twee mensen gered

Na de aanvaring is het schip met kunstmest deels gezonken. Het ligt precies in de vaargeul en belemmert het overige scheepvaartverkeer. Onbekend is nog wanneer het schip kan worden weggehaald. De tanker ligt in de haven van ’s-Gravendeel.

Twee opvarenden van het schip met kunstmest raakten gewond toen ze door de aanvaring in het water belandden. Ze zijn door de brandweer gered en naar het ziekenhuis gebracht. De opvarenden van de tanker bleven ongedeerd, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.