Trend: avocado’s bij zelfscan als ’wortels’ aanslaan

Eerst gebeurde het in Australië, maar inmiddels is het overgewaaid naar Engeland, zo stelt Emmeline Taylor. Ze is universitair docent Criminologie aan de Universiteit van Londen en helpt supermarktketens bij winkeldiefstal.

„Een bedrijf kwam erachter dat er meer wortels werden verkocht, dan dat er in voorraad waren”, vertelt Taylor tegen The Times. Ze startte een onderzoek. Wat blijkt? Wortels worden massaal aangeslagen. „Iemand bleek 18 kilogram wortels te hebben besteld”, aldus Taylor.

Oplichting

Wortels zijn goedkoop. Vandaar dat mensen op het icoontje met deze groente klikken bij het zelfstandig afrekenen, zoals in Nederland onder meer bij Albert Heijn-filialen mogelijk is. Of het ook in Nederland gebeurt, is niet duidelijk. Veel supermarkten rekenen avocado’s hier overigens af per stuk.

Criminologe Taylor noemt het ’een nieuwe vorm van winkeldiefstal’. „Dit gedrag mag worden gezien als oplichting.”