Ier zegt ’ja’ tegen soepelere abortuswet

Ruim 64 procent van de stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit. In de huidige situatie is in Ierland abortus alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Bij onder meer verkrachting of incest is het beëindigen van de zwangerschap verboden.

Ruim 3 miljoen Ieren konden vrijdag in een volksraadpleging stemmen over legalisering van zwangerschapsbeëindiging.