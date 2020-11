Extra opvang niet alleen voor slachtoffers kampbrand Moria

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer.

Na een felle discussie in de coalitie werd afgesproken dat Nederland vijftig vreemdelingen van veertien jaar en jonger en een vijftig personen in gezinsverband van Griekenland zou overnemen. Op verzoek van de Griekse autoriteiten is afgesproken dat die migranten ten tijde van de branden niet op Lesbos in het kamp Moria hoeven te zijn geweest, terwijl de brand aanvankelijk juist de aanleiding was de helpende hand te bieden.

Ook eerder uit Moria overgeplaatste jongeren en kwetsbare gezinnen zijn welkom, blijkt uit de brief van de staatssecretaris. „Aldus wordt de Griekse autoriteiten meer armslag bij de planning van hun opvang geboden en kan het herplaatsingsproces worden versneld.”

Nederlandse handreiking

Na branden op Lesbos werd na felle discussies in de coalitie de helpende hand geboden. Het was voor de Grieken de afgelopen periode puzzelen om uit te zoeken welke vreemdelingen zouden voldoen aan het Nederlandse aanbod. Die zoektocht duurt inmiddels maanden. Nog altijd is er geen extra migrant in Nederland aangekomen, maar volgens Broekers-Knol zit er nu wel schot in de zaak. „De eerste dossiers van gezinnen met minderjarige kinderen zijn van Griekenland ontvangen.”

Deze week vindt een missie van IND en COA naar Athene plaats voor de voorbereiding van de overkomst naar Nederland. „Tijdens deze missie worden 55 personen geïnterviewd”, schrijft de VVD-bewindsvrouw. Het streven is om de eerste voor de kerst naar Nederland te halen.

Moeizame deal

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU kwamen op 10 september na uren beraad uit op een deal over de ontheemde migranten uit het Griekse opvangkamp Moria. Aanvankelijk was het uitgangspunt om niet ad hoc extra migranten op te vangen, maar na een draai van het CDA ging de VVD toch door de pomp. D66 en CU wilden dat al langer.