Agent de pot op voor ’poepfoto’ president

Dat meldt de BBC op gezag van bronnen die doorgaans goed ingevoerd zouden zijn in Turkmenistan. De agenten komen bij mensen thuis, zoeken op openbare toiletten en snuffelen rond op vuilnisbelten.

„Er is een speciale conciërge op iedere vuilnisbelt, met de taak om vuilnis te inspecteren, en te zoeken naar vuile krantenfoto’s. Vervolgens moet het huis van de krantenabonnee worden opgezocht en doorgegeven aan de politie”, melden lokale media.

Toiletpapier ’overbodig’

Volgens door de VS gefinancierde media werden kinderen eerder opgesloten omdat ze kranten met het portret van Berdimuhamedov hadden bevlekt. Anderen wachtte hetzelfde lot omdat ze een snor bij de leider hadden getekend.

Volgens regionale media krijgen mensen echter ’slechts’ een waarschuwing. Begrip voor de nieuwe maatregelen is er nauwelijks: veel Turkmenen lopen geen toiletpapier, en kranten zonder de beeltenis van Berdimuhamedov zijn nauwelijks te vinden, zo schrijft de BBC.

„Waarom zouden we toiletpapier kopen als we enorme stapels kranten hebben, waar mensen in Turkmenistan verplicht op geabonneerd moeten zijn?”, zo beschrijft iemand op internet.