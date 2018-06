Vierde man op de maan Alan Bean overleden

Van links naar rechts: Charles ’Pete’ Conrad, Richard F. Gordon en Alan L. Bean. Ⓒ AFP

HOUSTON - Alan Bean, de vierde mens ooit die een maanwandeling maakte, is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Ruimtevaartorganisatie NASA en de familie van Bean lieten weten dat hij overleed in een ziekenhuis in Houston.